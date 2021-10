Corso allenatore Master Uefa Pro: ci sono anche Paolo Cannavaro, Demichelis e Rocchi

Inizia a Coverciano l'importante corso per allenatori

È stato inaugurato a Coverciano il nuovo corso per allenatore UEFA Pro. Il cosiddetto ‘Master’ è il massimo livello di formazione per un allenatore di calcio riconosciuto a livello europeo. Prendere tale qualifica permette di poter allenare qualsiasi squadra.

In occasione dell'inizio del corso erano presenti diversi volti noti del pallone. L’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove si svolge il nuovo corso per allenatore UEFA Pro, ha visto presenti personaggi come Paolo Cannavaro, ma anche Tommaso Rocchi, già mister dell'U18 della Lazio. Diversi altri gli ex calciatori in aula. Tra loro Rolando Bianchi, ma anche l'ex Bayern Monaco e Manchester City Demichelis.