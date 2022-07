Corso dedicato ai calciatori ‘in attesa di sistemazione’: i nomi

Il percorso didattico sarà diviso in due fasi: nella prima, fino al 5 agosto, le lezioni saranno in presenza; a settembre la didattica a distanza per completare le 152 ore di programma

È stato inaugurato ieri, nell’aula magna di Coverciano, il corso ‘combinato licenze C e D’. Come da tradizione, durante l’estate, questo percorso di studi coinvolge i calciatori ‘in attesa di sistemazione’, impegnati nella formazione per ottenere la qualifica UEFA B, che rappresenta il primo step per chi voglia intraprendere la carriera di allenatore; parallelamente allo studio, in questa edizione e come lo scorso anno, i giocatori non saranno in ritiro per seguire un percorso strutturato di allenamento sul campo.

Organizzato dal Settore Tecnico e dall’AIC, il corso ‘combinato licenze C e D’– riservato ai calciatori che abbiano maturato come minimo sette anni di professionismo (o sette anni tra Serie A e Serie B per le donne) - si dividerà in due parti: nella prima, fino al 5 agosto, gli allievi seguiranno in presenza le lezioni nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale; a settembre le 152 ore complessive di programma didattico verranno concluse con la didattica a distanza.

Tra gli allievi non mancano i nomi noti del calcio italiano, come l’ex azzurra, protagonista ai Mondiali di Francia 2019, Ilaria Mauro. Tra i banchi di Coverciano anche vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Boukary Dramé, Alessio Cerci, Davide Lanzafame e Mirko Valdifiori.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Antonio Balzano, Dramé Boukary, Davide Ernestino Brivio, Alessandro Bruno, Cristian Caccetta, Cristiano Camillucci, Nicola Capellini, Andrea Salvatore Cocco, Cristina Coletta, Corrado Colombo, Kelvin Matute Ewome, Iacopo Fanucchi, Damien Florian, Daniele Gasparetto, Antonio Giosa, Jonathan Granito, Ettore Guglieri, Mario Gurma, Davide Lanzafame, Filippo Lora, Matteo Mancosu, Alessandro Marchetti, Mattia Marchi, Marco Martin, Salvatore Mastronunzio, Ilaria Mauro, Serena Natalucci, Luca Nizzetto, Luca Pagliarulo, Fabio Perna, Antonio Piccolo, Daniele Pinto, Eros Pisano, Sabrina Tasselli, Mario Titone, Matteo Tomei, Gianluca Urbinati, Mirko Valdifiori e Ricardo Matias Veron.