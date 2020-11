Corso per direttore sportivo a Coverciano: tanti nomi di ex calciatori illustri

È iniziata questa mattina la seconda settimana di lezione del corso per Direttore Sportivo. Inaugurato lo scorso 2 novembre nell’aula magna di Coverciano, il corso avrà un programma didattico completo di 144 ore per analizzare materie e tematiche che i futuri Ds potranno essere chiamati ad affrontare nella loro carriera professionale. La seconda e la terza settimana di lezione saranno svolte a distanza, in streaming, mentre per le ultime tre settimane le docenze torneranno ad essere svolte in presenza nelle aule del Centro Tecnico Federale.

Molti i nomi noti del calcio italiano di cui si compone la ‘classe’ del corso, a cominciare dallo stesso presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini. Tra gli allievi, il vicecampione d’Europea con la maglia azzurra nel 2012, Ignazio Abate; l’ex difensore e attuale supervisore dell’area tecnica della Fiorentina, Dario Dainelli; l’ex attaccante di Cagliari e Juventus, e attuale membro dello staff dirigenziale della Lazio, Alessandro Matri; l’ex difensore di Hellas Verona e Bologna, e attuale team manager dell’Empoli, Domenico Maietta; Paolo De Ceglie, Emiliano Moretti e Giampaolo Pazzini.

Docenti illustri si alterneranno in cattedra per portare ai corsisti le loro conoscenze e per discutere anche delle loro esperienze professionali. Tra gli oratori di questa settimana anche l’ex Ct della Nazionale italiana di pallavolo, Mauro Berruto; il consigliere federale, Mario Beretta; il collaboratore tecnico della Juventus ed ex match analyst della Nazionale italiana, Antonio Gagliardi.

Di seguito, l’elenco completo di tutti gli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Ignazio Abate, Demetrio Albertini, Domenico Aurelio, Pietro Bertino Colleoni, Mattia Biso, Vito Rocco Oscar Cera, Marcello Chiricallo, Carola Coppo, Dario Dainelli, Federico Dall’Asta, Paolo De Ceglie, Giuseppe De Mita, Davide Donati, Antonio Galardo, Davide Grassi, Francesco Guareschi, Domenico Maietta, Raffaella Manieri, Andrea Masciangelo, Alessandro Matri, Gabriele Mazzocchi, Antonio Minadeo, Massimo Morales, Emiliano Moretti, Mattia Notari, Massimiliano Notari, Luca Pacini, Romeo Papini, Giampaolo Pazzini, Maurizio Pellegrino, Giammarco Polizzi, Alessio Sestu, Alessandra Signorile, Domenico Strati, Zaccaria Tommasi, Antonio Tramontano, Trevor Trevisan, Pietro Varriale, Ivan Zannoni e Giuseppe Zazzara.