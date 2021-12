Corso per Ds: tanti ex calciatori a Coverciano

In cattedra si sono alternati docenti che hanno portato ai corsisti la loro conoscenza di materie specifiche, dalla match analysis ai settori giovanili

È giunta a conclusione anche la terza settimana di lezione del corso per Direttore Sportivo: con le ore in aula di oggi, i corsisti hanno superato la fatidica ‘boa’ che segna la metà del percorso didattico da affrontare, con un totale di 144 ore di lezione che termineranno il prossimo 22 dicembre.Sono molte le personalità note del mondo calcistico che da lunedì si sono alternate dietro alla cattedra dell’aula magna di Coverciano per portare agli allievi tutta la loro esperienza e il loro sapere, a cominciare dai direttori sportivi di Bologna e Sampdoria, Riccardo Bigon e Daniele Faggiano. E se per loro natura i ds devono avere conoscenze su molte tematiche, così le lezioni questa settimana hanno spaziato dalla match analysis – con l’intervento del videoanalista della Nazionale di Roberto Mancini, Antonio Gagliardi – alla comunicazione, con un dibattito aperto con il conduttore di SkySport, Alessandro Bonan. Ieri un focus sul settore giovanile ha riempito il programma pomeridiano del corso, con gli interventi degli specialisti Roberto Samaden, Vito Di Gioia e Andrea Catellani.