Corso per Ds: tantissimi volti noti da Ausilio a Massara

Centoquarantaquattro ore di lezione, con in cattedra rinomati professionisti del mondo calcistico per formare i futuri direttori sportivi: dallo scorso 15 novembre al 22 dicembre l’aula magna di Coverciano è stata la cornice del corso per ds a indirizzo tecnico-sportivo, seguendo come di consueto un programma didattico di livello per fornire agli allievi le migliori conoscenze possibili per poter svolgere in futuro un ruolo dirigenziale in ambito calcistico.