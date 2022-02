Corso preparatore atletico al via oggi. Tutti i partecipanti

Gli allievi, che nei giorni scorsi hanno superato un test d’ingresso per essere ammessi al corso, dovranno sostenere gli esami finali al termine del programma didattico

È stato inaugurato questa mattina nella sala conferenze del Museo del Calcio il nuovo corso per Preparatore atletico: 160 ore di lezione specifiche per formare questa figura professionale in ambito calcistico, con il programma didattico che terminerà il prossimo 7 aprile. Al termine delle lezioni gli allievi saranno chiamati a sostenere gli esami finali: in caso di esito positivo, potranno essere tesserati come preparatori atletici da qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati professionistici.