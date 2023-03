Corso Responsabile Settore giovanile: un campione del mondo tra gli allievi

È intervenuto questa mattina a Coverciano, al Corso per Responsabile di Settore giovanile, il tecnico della Nazionale Under 21, Paolo Nicolato: una docenza per illustrare le proprie metodologie di lavoro e di “condivisione di esperienze”, come ha sottolineato lo stesso tecnico azzurro. “Volevo parlare con voi - ha commentato Nicolato, rivolgendosi alla platea degli allievi – di alcuni aspetti del mio lavoro, delle mie esperienze e anche dei mie errori, perché è da quelli che si impara tanto professionalmente. Io sono partito nel lontano 1987 a fare l’allenatore e nel ’99 sono entrato tra i professionisti. Gli ultimi anni mi hanno arricchito ulteriormente, molto, potendomi confrontare a livello internazionale”.