Cosa sceglie Mbappé a Fifa? Niente Psg e Real Madrid, ma…

Durante il suo soggiorno in Giappone, dove ha avuto l’onore di conoscere gli ideatori del cartone animato Holly e Benji, Kylian Mbappé ha rivelato le squadre con cui si trova meglio quando gioca a Fifa. Tutti si aspettavano scegliesse per una partita al volo il suo Paris Saint-Germain o il Real Madrid, squadra in cui sogna di giocare un giorno, invece ha optato per una partita con il Barcellona, vincendo per 3-0 contro il Manchester City. “Non mi piace usare la mia squadra, vedo i miei compagni tutti i giorni – ha detto sorridendo il talento classe 1998 francese -. Di solito scelgo il Monaco perché è la squadra della mia città, anche se quest’anno le cose non sono andate molto bene. Ma spesso uso il Liverpool che ha vinto la Champions League. Se mi piace Klopp? Sì, è un buon allenatore”.