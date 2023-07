Cosa sono le scommesse sportive Point Spread?

Quando si tratta di scommettere sugli sport, uno dei concetti più importanti che uno scommettitore deve comprendere è il point spread. Conosciuto anche come "linea" (abbreviazione di betting line), il point spread indica di quanti punti (o run/goal) una squadra deve vincere perché le vostre scommesse sportive siano pagate. Se lo spread di punti è fissato a -6,5 sui Patriots contro i Bills, significa che i Patriots devono battere i Bills di almeno sette punti per vincere contro lo spread (ATS). Quando si seguono le squadre nel corso della stagione, il loro ATS è un'indicazione del loro record quando si utilizza lo spread di punti finale. Spesso viene aggiunto mezzo punto allo spread di punti per evitare i pareggi, noti anche come "push", in cui né lo scommettitore né lo sportsbook vincono e il denaro scommesso viene semplicemente rimborsato. Diamo un'occhiata ad alcuni altri concetti chiave quando si parla di point spread.

Come viene creato il Point Spread?

Sebbene non esista una formula esatta pubblicata per la creazione di uno spread di punti, ci sono alcuni temi comuni che i quotisti utilizzano quando elaborano gli spread di punti per ogni partita di una stagione. In generale, i quotisti stilano i cosiddetti Power Ratings per ogni campionato, classificando ogni squadra e assegnandole un totale di punti. Questi vengono poi modificati dopo ogni settimana di gioco in base ai risultati. Per fare un ulteriore passo avanti, si esamina la rosa di ogni squadra e si assegna un valore a ogni giocatore, con la valutazione della squadra che presuppone che ogni giocatore della rosa sia disponibile. Grazie alla valutazione di ogni giocatore, le linee possono essere modificate quando si prevede che alcuni giocatori non saranno in campo, da qui l'importanza del bollettino infortuni e l'attenzione che scommettitori e bookmaker vi dedicano ogni giorno. Anche le scommesse sportive con spread di punti hanno in genere una certa quantità di punti per le squadre di casa. Nel calcio, ad esempio, una regola generale prevede che la squadra di casa abbia tre punti di default nella sua parte della linea, mentre le partite in campo neutro hanno zero punti per entrambe le parti.