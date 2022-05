Cosenza-Vicenza, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:30 la gara di ritorno tra le due formazioni

Cosenza-Vicenza si gioca questa sera, venerdì 20 maggio alle ore 20:30 per il playout Serie B per stabilire quale squadra rimarrà nella cadetteria e quale, invece, dovrà ripartire la prossima annata dalla Serie C. La partita sarà valida per il match di ritorno dopo che l'andata aveva visto la vittoria dei biancorossi.

Cosenza-Vicenza, probabili formazioni

Ancora qualche dubbio su chi mandare dall'inizio in campo per mister Baldini e mister Bisoli. Di seguito le possibili scelte dei 22 titolari in campo:

VICENZA (3-4-2-1): Contini; Brosco, De Maio, Bruscagin; Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku; Ranocchia, Da Cruz; Diaw. All. Baldini.

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Vaisanen, Rigione, Camporese; Bittante, Vallocchia, Venturi, Kongolo, Liotti; Larrivey, Caso. All. Bisoli.

Dove vedere la partita

Cosenza-Vicenza verrà disputata come detto, oggi, venerdì 20 maggio 2022 allo Stadio 'Marulla' di Cosenza. Calcio d'inizio della gara di ritorno tra le due squadre avverrà alle ore 20.30.

La sfida sarà trasmessa in diretta da DAZN: gli abbonati dovranno scaricare l'app su smart tv compatibile, oppure su una console di gioco come PlayStation e Xbox, o infine su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. L'importante match per decidere chi resterà in Serie B e chi andrà in Serie C sarà trasmesso anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e infine sul numero 251 del satellite.

Cosenza-Vicenza visibile anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, a cui si potrà accedere tramite app anche sulle moderne smart tv.

Attraverso DAZN e Sky Go, gli abbonati potranno seguire la diretta della sfida del 'Marulla' scaricando le relative app su dispositivi mobili o accedendo ai rispettivi siti ufficiali tramite pc o notebook. Lo stesso procedimento si potrà seguire attraverso Helbiz Live.