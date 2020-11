Così sono state le ultime ore di Diego Maradona prima che Dio bussasse alla sua porta

Un giorno terribile oggi per il calcio. Ci ha lasciato Diego Maradona il Dio del calcio. L’ex 10 del Napoli si stava riprendendo dopo l’operazione alla testa del 3 novembre per una emorragia ma oggi Diego ha accusato un arresto respiratorio ed è morto all’età di 60 anni. Diego ha segnato un’epoca. Il genio che ha dipinto i campi come nessun altro, quello che ha disegnato sorrisi con una palla. Diego Armando Maradona ha già abbracciato Dio, lo avrà sicuramente ringraziato per avergli prestato il suo nome qui sulla Terra. Maradona è volato in cielo a mezzogiorno, ora di Buenos Aires, quando nessuno se lo aspettava. Le sue ultime ore trascorse nella casa di campagna che era stata affittata per lui per riprendersi in pace.

Come riportano i maggiori quotidiani argentini, Diego Maradona si è alzato presto, e dopo aver fatto colazione, si è seduto, come faceva per riposarsi e recuperare le energie. Controllato da uno psicologo, uno psichiatra e la sua infermiera personale, della Swiss Medical, il ‘Diez’ si sarebbe dovuto alzare a mezzogiorno per prendere una medicina. Non è mai successo. Quando l’infermiera è andata a cercare di svegliarlo, lo ha trovato privo di conoscenza. La reazione immediata è stata di chiamare i medici. Le ambulanze sono arrivate immediatamente e contemporaneamente. Nove in tutto: ma non c’era niente da fare. Il cuore del miglior giocatore di tutti i tempi non reggeva più. Un arresto respiratorio lo ha portato via per sempre. Inutili i tentativi di rianimazione. Niente ha funzionato. Dio aveva bussato alla sua porta.