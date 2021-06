Cosmi: “La bellezza del Mancini giocatore in questa Italia”

Il parere del mister

Serse Cosmi, in vista della gara dell'Italia di stasera contro l'Austria per gli ottavi di finale dell'Europeo, ha parlato a Sky Sport del grande lavoro fatto dal CT Roberto Mancini e non solo : "Il mio pensiero non può che essere positivo su Mancini, è andato contro a uno dei luoghi comuni più grandi che riguardano i commissari tecnici. Questa squadra dà sempre la certezza di poter giocare come una squadra di club. Ha avuto per poco tempo i giocatori ma l'Italia gioca molto bene".