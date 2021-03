Cossu dopo l’incidente: “Sono un miracolato. Qualcuno da lassù mi ha protetto. Sul Cagliari dico…”

A due settimane dal grave incidente di cui è stato vittima, Andrea Cossu, storico ex calciatore del Cagliari, si è raccontato in un’intervista a L’Unione Sarda. Dai momenti successivi alla quasi tragedia, fino al risveglio in ospedale e al vero e proprio miracolo che, a detta sua, lo ha visto protagonista.



Cossu si racconta

“Come mi sento? Acciaccato, ho ancora tanti dolori. Ne avrò per un po’. Però diciamo che per quello che mi è successo, sto quasi bene. Sono consapevole di essere un miracolato“, ha esordito Cossu. “Ho ricordi sfocati dell’incidente e delle sue fasi successive. Pensavo tra me e me, Andrea non devi mollare. Mi sono venute in mente le mie due bambine e ho pensato che dovevo subito reagire. Dovevo farlo anche per loro. La mattina dopo al risveglio cominciai a pensare che ce l’avrei fatta, forse. Credo che qualcuno lassù abbia voluto proteggermi regalandomi una seconda vita”.

Sul tanto affetto ricevuto dal mondo del pallone e non solo: “L’affetto di tutti è stato incredibile, ringrazio tutti di cuore: i gesti di dirigenti, prima squadra e primavera mi hanno fatto commuovere. Ho capito che spesso ci concentriamo sulle cose inutili della vita quando invece ci sono tante altre cose a cui dare il giusto peso”.

Inevitabile una domanda anche sul Cagliari: “Ogni partita sarà una battaglia, ha valori tecnici e umani molto importanti per togliersi dai guai, sono certo che tutti daranno il massimo fino alla fine”.