Costacurta: “Campionati? Difficile che possano riprendere…”

Ancora da sciogliere il nodo relativo al futuro dei tornei, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Sportiva, è intervenuto l’ex difensore Alessandro Costacurta.

FUTURO – “Non sono ottimista sul futuro dei campionati, non vedo così semplice la ripresa della stagione. Forse dovrei essere maggiormente positivo, ma vivo a Milano e la situazione non è bella. Alcuni club stanno guardando al breve, altri al futuro. Purtroppo in questo momento è impossibile trarre delle conclusioni, ma è giusto che ci sia un confronto, così da non farsi trovare impreparati al momento della ripresa”.

