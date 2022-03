Costacurta difende Mancini: “Il meno colpevole. Italia affossata dalle individualità”

L'amarezza dell'ex difensore dopo la sconfitta dell'Italia

Intervenuto negli studi di Sky, Alessandro Costacurta , storico ex difensore anche della Nazionale, ha parlato della sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord che di fatto elimina la squadra del CT Mancini dalla corsa al Mondiale in Qatar.

COLPE - "Sono molto deluso, mi sono innamorato di questa squadra per il gioco che faceva e che ha ritrovato in questa parte. Il gioco di squadra deve portare l'individuo ad arrivare in porta, questa è stata la pecca. Ripeo, il gioco è stato molto buono", le parole di Costacurta. Poi la spiegazione sulle colpe di questa Nazionale: "Le individualità ci hanno affossato: quando entri in area, quando sbagli l'ultimo passaggio... Credo che Mancini abbia fatto un ottimo lavoro, anche questa sera. A me sembra che la squadra in un certo senso abbia avuto il gioco di quest'estate. Berardi è stato il migliore dei tre davanti, ma gli altri due sono mancati, rispecchiando quello che è il campionato. Mancini il meno colpevole".