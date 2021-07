Costacurta: “Mancini mi ha sorpreso, non pensavo potesse arrivare così in alto”

Costacurta ai microfoni di Sky ricorda una conversazione con il CT Roberto Mancini.

CURIOSITA' - Su Sky Costacurta ricorda un episodio molto curioso, in cui lui stava prendendo un caffè a Roma con il CT : “Roberto cominciò a raccontarmi i calciatori che sarebbero potuti essere fondamentali per la Nazionale dei prossimi 10 anni, conosceva perfettamente i giocatori dell’Under 20 e dell’Under 19. Conoscendolo, pensai che avrebbe potuto portarci fuori dalle tenebre ma non pensavo sinceramente così in alto”.