Costacurta, morta la mamma in un incidente stradale

Tragica notizia per Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista Sky. Questa mattina, a Cavaria con Premezzo, è morta in un tragico incidente Margherita Beccegato, madre dell’ex difensore, di 87 anni. A dare la notizia, il portale di cronaca locale prealpina.it: secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, la donna ha perso il controllo della propria auto, forse a causa di un malore improvviso, andando a sbattere contro una cancellata. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e dal comando provinciale di Varese, oltre a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio coordinata dal capitano Annamaria Putortì e del suo vice, il capitano Antonio Saponaro; sul luogo è arrivato anche il fratello dell’ex Milan.