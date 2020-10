Costacurta racconta: “Io e Maldini in discoteca senza bere. Ma con Berti e Dugarry anche noi…”

Curiosa ed interessante intervista rilasciata da Alessandro Costacurta, ex difensore della Nazionale e del Milan, ora opinionista su Sky Sport, ai microfon di Rai Radio 2, nel corso del format I Lunatici.

L’ex centrale si è soffermato in modo particolare alla sua carriera extra campo e al rapporto con il tempo libero, specialmente di notte…

Costacurta: “Dugarry era il re della notte in Costa Azzurra”

“Il rapporto con la notte? Da ragazzo buono, adesso non so cosa sia la notte, la conosco pochissimo”, ha esordito Costacurta. “Vent’anni fa però le cose erano diverse. Io e Maldini, che è stato il mio compagno di merende, andavamo in discoteca, però senza bere e fumare. Non lo abbiamo mai fatto. Gli altri invece hanno anche esagerato tra alcol e sigarette. Non chiedetemi i nomi, ma ne dico uno: Nicola Berti. Faceva feste meravigliose e da lui ti lasciavi andare. Persino io e Maldini. Ma poi mi ricordo di Dugarry. In Francia, una nottata… beh, era il re delle notti in Costa Azzurra…”.