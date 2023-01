Courtois batte Emiliano Martinez: è lui il miglior portiere del mondo

Non è bastato a Emiliano Martinez dell' Argentina (e dell'Aston Villa) disputare un grandissimo Mondiale in Qatar e vincerlo per strappare al belga lo scettro della vittoria. Sul podio anche il marocchino Bounou .

Da sottolineare come nella speciale top 10 di IFFHS ci siano anche due portieri che militano in Italia, in Serie A. Si tratta dello juventino Szecszeny, bravissimo al Mondiale con la Polonia, e il milanista Maignan, da tempo, però, infortunato e indisponibile per la sua Francia al torneo in Qatar.