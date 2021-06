Courtois: “Hazard resta al Real al 100%. Liga e Champions? Siamo stati sfortunati”

Il portiere belga tra Real e Nazionale

Non poteva mancare un bilancio della stagione appena finita col club: "Penso che in Liga erano più le possibilità che l'Atletico perdesse il titolo che il Real lo vincesse. Possiamo dire che sia stato un bel testa a testa anche se devo dire che ci sono state diverse decisioni degli arbitri che spesso ci sono costate delle vittorie. Siamo dispiaciuti per non aver vinto ma questo è il calcio. Noi abbiamo fatto una seconda parte di stagione molto buona, ci siamo mostrati ottimamente in partite importanti. Abbiamo perso punti contro i rivali meno accreditati".