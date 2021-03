Courtois non ci sta: “Mio lavoro sottovalutato. In Belgio non sono apprezzato come dovrei…”

Ha qualcosa da ridire ai media del suo Paese. Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, si è sfogato ai microfoni di HLN spiegando come non si senta apprezzato in Belgio e, anzi, di come in Spagna lo trattino molto meglio che nella sua Patria.

Lo sfogo di Courtois

“Ho passato anni molto belli quando ero all’Atletico Madrid e sentivo che in Belgio avevano un bel pensiero nei miei confronti”, ha spiegato Courtois. “Ero apprezzato ed elogiato da tutti. Ma quando sono andato al Real, qualcosa è cambiato. Ho la sensazione che tutto quello faccio sia dato per scontato e venga sottovalutato. La mia prestazione nella partita contro il Valladolid, credo che per loro sia stato come se non esistesse. Come se giocare nel più importante club del mondo non conti più nulla”.

E ancora: “Il premio come miglior belga all’estero dato a Lukaku? Sono il primo a dire che se lo meritasse. Ma non mi hanno nominato neppure tra gli sportivi dell’anno, è ridicolo. Mi sento decisamente più apprezzato in Spagna, ma anche fuori dalla Spagna, piuttosto che in Belgio e questa è una cosa assurda”.

Uno sguardo anche alla Nazionale e agli obiettivi per l’Europeo: “Penso che con il miglior Hazard, il miglior De Bruyne e il miglior Lukaku possiamo davvero dire la nostra. La squadra non peggiore di quella di due anni fa e anzi, qualcuno è migliorato ancora”.