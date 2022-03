Courtois non tra i primi 10 portieri al mondo? La reazione di Ancelotti è virale…

Il tecnico del Real Madrid ha risposto ad una domanda sul portiere dei Blancos

Si sa, il rapporto che Carlo Ancelotti ha con la sua squadra, ovunque lui alleni, prima o poi diventa speciale. E allora ecco perché quando in conferenza stampa, a margine della gara odierna di Liga del suo Real Madrid contro il Maiorca, viene chiesto al mister Blancos cosa ne pensi di chi non considera Courtois tra i primi 10 portieri al mondo, la reazione del tecnico di Reggiolo diventa virale...

MIGLIORE - "Per me Courtois è il miglior portiere del mondo, ma io forse sono di parte. Anche Carvajal per me è il miglior terzino destro al mondo e anche Mendy lo è per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. Ma ripeto, sono di parte. Però se qualcuno scrive che Courtois non è tra i primi 10 portieri del mondo bisogna strappare l'articolo del giornalista o i suoi appunti. Sia che lo dica un giornalista o un analista o un allenatore. Bisogna prendere il foglio e strapparlo", le parole di Ancelotti.