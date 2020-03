Courtois si confessa: “Se non fossi stato portiere avrei fatto l’attaccante…”

Thibaut Courtois si racconta e lo fa attraverso un botta e risposta su Twitter con i fan. Il portiere del Real Madrid ha parlato di tanti temi anche non attinenti al mondo del calcio. Il belga ha fatto una panoramica anche sul momento particolare che si sta attraversando per via dell’emergenza coronavirus soffermandosi anche sul suo isolamento in casa: “Gioco con i bambini, uso i videogiochi e mi alleno. Questo è ciò che faccio a casa”.

Ma non solo. Spazio al pallone e ai ricordi: “Il miglior momento con il Real Madrid? La vittoria della Supercoppa e il Clasico giocato in casa”. E ancora: “Giocatore preferito? Da giovane Casillas e tra i portieri, oltre allo spagnolo anche Van der Sar”. Ma se Courtois non avesse fatto il portiere? Ecco che lo stesso estremo difensore ha ammesso: “Beh, giocavo da terzino quando ero piccolo, ma dopo il colpo di testa contro il Valencia penso che sarei potuto essere un grande attaccante“.