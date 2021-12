Courtois sul Pallone d’Oro: “Non Messi e Lewandowski. Io l’avrei dato a…”

Il portiere del Real Madrid dice la sua sull'assegnazione dell'ambito trofeo

Il portiere belga del Real Madrid, Thibaut Courtois ha parlato dell'assegnazione del Pallone d’Oro. Partenza dedicata alla vittoria contro l'Athletic: "Avevamo lasciato qualche punto lungo la strada ma ora stiamo facendo un buon lavoro. E’ una vittoria importante per noi. La squadra ha concesso qualche occasione di troppo ma siamo comunque contenti dei tre punti. Credo sia normale non essere brillanti in questo periodo dell'anno, dato che giochiamo tante partite ravvicinate”.