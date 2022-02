Coutinho, gol dopo un anno col Brasile: “Rappresenta tanto, specie dopo gli infortuni”

Parla il brasiliano che ha partecipato alla festa del gol contro il Paraguay

Il calciatore ha parlato in conferenza stampa dopo la gara esprimendo tutta la sua gioia per questo momento. Felicità che si era già vista con l'esultanza con un urlo di liberazione e, forse, anche qualche piccola lacrima: "Sono uscito da un infortunio molto complicato e sono rimasto a lungo senza giocare", ha detto Coutinho come riportato da Globoesporte. "Questo gol è davvero molto importante per me. Rappresenta tanto. Nelle due precedenti convocazioni non ho avuto quasi l’opportunità di giocare, ma ora ho avuto una nuova chance e l’ho sfruttata. Sono molto felice di aver segnato per il Brasile e di aver segnato in questo stadio davanti ai tifosi brasiliani".