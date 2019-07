Coutinho, la rabbia dell’agente: “Il Barcellona deve dirci la verità”

Continua a tenere banco la questione Coutinho in casa Barcellona. Malgrado le rassicurazioni del club, quello del brasiliano sembra essere uno dei nomi più papabili a lasciare la formazione di Valverde, soprattutto in caso di arrivo di Neymar. Una situazione che ha scatenato la rabbia dell’agente del giocatore Kia Joorabchian, che, ai microfoni di Radio Montecarlo, ha così dichiarato.

VERITÀ – “Pep Segura mi ha detto che Coutinho è incedibile e la stessa cosa mi ha detto il presidente la scorsa settimana. André Cury sta facendo invece un lavoro diverso, cercando di inserire Philippe nella trattativa per arrivare a Neymar. Devono dirci la verità e se vogliono che Coutinho vada via devono dircelo, in maniera tale da decidere con lui quale sia la soluzione migliore per il suo futuro”.