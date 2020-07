Coutinho, sogno Champions: resta al Bayern fino ad agosto a metà stipendio

Poter scegliere se giocare nel Bayern Monaco o nel Barcellona non è per tutti. Philippe Coutinho si è meritato questo privilegio grazie alle prestazioni ai tempi del Liverpool, che spinsero il Barça ad acquistarlo nel gennaio 2018 per 150 milioni di euro.

In Catalogna le cose non sono andata bene, da qui, nell’estate 2019, il prestito al Bayern Monaco, dove l’ex interista non ha incantato, complice anche qualche infortunio di troppo.

Il prestito in Germania è scaduto il 30 giugno, ma il giocatore ha deciso di restare al Bayern, accettando il prolungamento fino alla fine di agosto: l’ingaggio sarà però dimezzato, come informa Mundo Deportivo.

Scelta controcorrente

Evidente la volontà di Coutinho di non tornare a Barcellona e di giocarsi in Baviera il sogno di alzare quella Champions League finora sempre sfuggita in carriera e vinta “virtualmente” solo nella scorsa stagione con il Liverpool, avendo fatto parte della rosa dei Reds fino a gennaio.

I tedeschi, già campioni nazionali, sono anche in finale di Coppa di Germania.

A fine agosto, però, il ritorno alla base sarà inevitabile, perché il Bayern ha già comunicato alla controparte di non voler esercitare il riscatto fissato a 120 milioni: se ne potrà riparlare, ma su altre cifre.

Il contratto di Coutinho con il Barcellona scadrà nel 2023.