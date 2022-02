Coverciano, iniziato corso per Osservatori: i nomi dei partecipanti

In totale il programma didattico è di 72 ore. Tra gli allievi, il responsabile dell’Area Scouting femminile all’interno del Club Italia, Jacopo Leandri

Prima settimana di lezioni in presenza per gli allievi del corso per Osservatori: dopo aver seguito in streaming le prime 24 ore di programma didattico, i corsisti si sono ritrovati ieri, lunedì 21 febbraio, nell’aula magna di Coverciano per continuare a seguire le docenze specifiche dedicate al mondo dello scouting in ambito calcistico. In totale il programma didattico del corso prevede 72 ore di lezione.