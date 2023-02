Coverciano: Match analyst, concluso il corso ricco di speaker esperti

È terminato ieri, nella sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio, il corso dedicato ai match analyst: per tre settimane gli allievi si sono ritrovati nelle aule di Coverciano per seguire, come da tradizione, le 72 ore complessive di lezione.

I docenti in cattedra. Nelle ultime tre settimane si sono alternati in cattedra non solo i docenti del Settore Tecnico, ma anche addetti ai lavori ed esperti di Match analysis. Sono stati numerosi gli speaker chiamati a illustrare ai corsisti le proprie competenze ed esperienze professionali, come (solo per citarne alcuni): il match analyst della Nazionale A, Simone Contran; il collaboratore tecnico di Roberto Mancini, Marco Scarpa; il data analyst del Club Italia, Vanni Di Febo; i match analyst di Napoli e Inter, Simone Beccaccioli e Filippo Lorenzon; l’ex collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale ed ex allenatore di – tra le altre – Vicenza, Atalanta e Salernitana, Angelo Gregucci; Renato Baldi e Davide Lamberti, già ex collaboratori tecnici e analisti di Sinisa Mihajlovic.