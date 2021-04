Covid, Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani

L’ex centrocampista azzurro Daniele De Rossi da marzo nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini non ha iniziato bene la sua nuova avventura azzurra dopo una lunga e vincente carriera da calciatore. De Rossi durante il ritiro con l’Italia e forse prima degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro, è rimasto positivo al Coronavirus e da ieri sera è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma -come riporta iltempo.it-. L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani è in prima linea nella battaglia al virus e ora tra i pazienti in cura c’è anche il trentasettenne che nella sua carriera da calciatore ha indossato soltanto le maglie della Roma e del Boca Juniors.