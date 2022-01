Covid, Serie D si ferma e fissa data della ripresa del campionato

La ripresa del Campionato Serie D fissara per domenica 23 gennaio 2022

Redazione ITASportPress

Come si ventilava da giorni, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato lo stop dei campionati al termine del Consiglio Direttivo, tenutosi nella giornata odierna. Posticipati gli impegni dei vari gironi, il calendario è stato riprogrammato per il prossimo 23 gennaio 2022. Nelle giornate del 12, 16 e 19 gennaio si svolgeranno le gare di recupero non disputate prima della sosta natalizia. Questa la nota:

"Il Dipartimento Interregionale

– tenuto conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio p.v., per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei “gruppi squadra”;

– che in virtù di tanto appare necessario, al fine di evitare ulteriori e numerose gare di recupero, procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 9 e domenica 16 gennaio 2022;

dispone

– la ripresa del Campionato Serie D 2021/2022 per domenica 23 gennaio 2022 con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio 2022; nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

– per le date del 12, 16 e 19 gennaio p.v. saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

Si precisa che in detto periodo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente alla data odierna ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C.".