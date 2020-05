Cragnotti racconta: “Nedved mi fece strappare contratto con la Juventus”

Tempo di ricordi in casa Lazio. Era il 14 maggio del 2000 quando i biancocelesti vincevano il loro secondo scudetto mentre in quel di Perugia la Juventus si trovava ad affrontare un vero e proprio pantano. Vent’anni dopo anche Sergio Cragnotti torna a pensare a quel periodo, non solo rivivendo il Tricolore, ma ricordando anche un curioso aneddoto andato in scena con Pavel Nedved, all’epoca giocatore biancoceleste poi passato proprio ai bianconeri.

Contratto strappato ma…

Parlando al Corriere dello Sport, Cragnotti ha rivelato: “Quando era stato raggiunto l’accordo con la Juventus, Nedved venne in sede e mi disse ‘io non mi vedo con un’altra maglia’. Mi fece strappare il contratto”, ha raccontato l’ex patron della Lazio sull’attuale vice presidente della Vecchia Signora. E ancora. “Allora feci una telefonata a Moggi per dirglielo. Pavel regalò la penna a mio figlio Massimo per firmare il rinnovo di contratto con la Lazio, poi le cose cambiarono”. E la storia è ben nota: “Lo convinsero. Una storia di investimento molto importante per la Juventus”.