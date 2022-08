Cremonese-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo alle 21.

In campo anche oggi, lunedì 8 agosto la Coppa Italia con altre quattro partite valide per i trentaduesimi di finale che permetteranno di definire il tabellone del prossimo turno che si disputerà poi a metà ottobre. Toccherà anche a Cremonese-Ternana che si daranno battaglia a partire dalle 21. Così come le altre sfide di oggi e di tutta questa fase del torneo, anche il match tra le due squadre sarà visibile in TV in chiaro su Mediaset o in streaming.

Cremonese-Ternana, le ultime

La Cremonese sfida la Ternana nella prima gara ufficiale dell'anno. La neo promossa in Serie A ha voglia di mettersi in evidenza e continuare a stupire anche in Coppa Italia. Dopo 26 anni di assenza dal calcio al massimo livello, ecco la Cremo impegnata nella coppa Nazionale per provare ad andare avanti il più possibile. Dall'altra parte la Ternana, decima nell'ultimo campionato di Serie B, con mister Cristiano Lucarelli alla guida tecnica.

Dove vederla e probabili formazioni

Cremonese-Ternana si giocherà come detto questa sera, lunedì 8 agosto 2022, allo Stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

Il match odierno verrà trasmesso in chiaro da Mediaset sul Canale 20. Per seguire la partita in diretta streaming sarà sufficiente collegarsi a Mediaset Infinity, accedendo con smartphone e tablet all'app o al sito ufficiale se si effettua l'accesso con pc o notebook.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pichel, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia; Tsadjout, Okereke. All. Alvini.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Bogdan, Capuano, Martella; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo; Partipilo, Pettinari; Ferrante. All. Lucarelli.