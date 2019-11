Crespo chiude un contenzioso col fisco: “Sono il più felice del mondo, mai evaso le tasse”

Tante vittorie in carriera e trofei a volontà, ma oggi – martedì 12 novembre – arriva un altro successo per Hernan Crespo, una soddisfazione sicuramente importante, essendosi definito il più felice al mondo. L’ex attaccante argentino, infatti, ha chiuso un contenzioso aperto con il fisco e l’Agenzia delle Entrate di Parma gli ha dato completamente ragione. Il Valdanito era rimasto coinvolto in un’inchiesta che partì dalla procura di Napoli ad inizio 2016, con conseguente sequestro della villa di Parma e beni vari dal valore superiore ai 2 milioni di euro.

“Sono l’uomo più felice del mondo – ha detto Crespo, una volta venuto a conoscenza di tale notizia -. L’Italia è la mia seconda casa, di passare come evasore fiscale non mi andava proprio. Ho pagato le tasse sempre e continuerò a farlo, com’è giusto che sia”.