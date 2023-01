Crespo e la Supercoppa tra Inter e Milan: “Il mio cuore è con Lautaro Martinez”

Intervista a Tuttosport per Hernan Crespo , storico ex attaccante e ora allenatore. L'ex giocatore ha parlato in vista della Supercoppa italiana tra Inter e Milan ma non si è sbilanciato sul possibile risultato finale.

"Chi vincerà? Impossibile dirlo, è una lotteria. Da allenatore direi una cosa sola ai miei giocatori: date tutto sul campo per non avere rimpianti. Da ex giocatore e spettatore, spero di vedere una partita aperta, che lasci spazio al talento dei giocatori in campo. Personalmente impazzisco per Tonali e Barella", ha detto Crespo .

E a proposito di giocatori: "Il mio cuore è per Lautaro, ovviamente. Aver fatto parte del gruppo che ha vinto il Mondiale per lui si rivelerà fondamentale. Purtroppo in Qatar non è stato il vero Lautaro, non stava bene fisicamente, ma secondo me non ha fatto male, ma ha trovato sulla sua strada uno straordinario Julian Alvarez. Io sono stato attaccante e so come va la vita: in Qatar la palla non voleva entrare, ora tre partite all'Inter, tre mezze occasioni e tre gol".