Crespo: “Icardi? Ha ancora margini di miglioramento, ma non può pensare solamente alla finalizzazione…”

Nervi tesi in casa Paris Saint-Germain tra Mauro Icardi e Thomas Tuchel. L’attaccante argentino non avrebbe gradito la panchina contro il Borussia Dortmund nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, lasciandosi andare ad una violenta reazione. Del giocatore, a Sport.fr, ha parlato l’ex centravanti Hernan Crespo.

ICARDI – “In alcuni momenti mi piace il suo gioco, penso che abbia ancora dei margini di miglioramento. Si sta evolvendo, anche se vorrei che partecipasse di più alla manovra collettiva. Oltre a segnare, devi infatti essere bravo a capire le necessità del gioco. Al Psg ha compagni come Di Maria, Neymar e Mbappé: non può limitarsi a rimanere in avanti a finalizzare le azioni”.