Crespo ricorda Couto: “Un assassino con le scarpe da calcio”

Ormai lo possiamo dire. Le dirette Instagram degli ex calciatori è diventata una vera e propria moda. Il numero degli utenti collegati è spesso altissimo, sinonimo di quanta nostalgia ci sia per il calcio di 15/20 anni fa. Fabio Cannavaro è uno degli ex calciatori più attivi sotto questo punto di vista.

ASSASSINO – L’ex difensore Pallone d’Oro nell’ultima diretta ha avuto come ospite Hernan Crespo. L’ex centravanti di Parma e Lazio ha parlato di Fernando Couto, suo compagno di squadra in entrambe le città: “Couto era un assassino! Un assassino con le scarpe da calcio! Una roba allucinante. Cominciava la caccia all’uomo. Quando gli partiva la brocca si dimenticava della partita e dava la caccia all’uomo a chi l’aveva fatto arrabbiare per andare a menarlo, non gli interessava niente della partita, la palla poteva essere dall’altra parte“.