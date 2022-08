Criscito: “Dopo il Toronto smetto col calcio. Ingaggio uguale a quello col Genoa”

Domenico Criscito ha deciso di lasciare l'Italia dopo la retrocessione con il Genoa , sposando il progetto del Toronto in MLS, dove ha ritrovato gli ex compagni di nazionale Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne . In un'intervista a Tuttosport, l'ex capitano del Grifone ha parlato della sua esperienza in Canada. Queste le sue parole:

"Toronto è un altro mondo, ancor più di San Pietroburgo: la Russia è a due ore di aereo da casa nostra, mentre qui devi sorvolare a lungo l'oceano. Il livello di vita è altissimo negli Stati Uniti e pure in Canada, che per moltissime cose è Paese assai simile agli Usa. Qui esci dall'ascensore e cozzi in Adam Sandler. Passeggi per andare a berti un espresso e incroci Arnold Schwarzenegger. Ho avuto pure la chance di scattare una foto con LeBron James. Sono a fine carriera, chiudiamola così. Il giorno che smetterò di giocare con Toronto smetterò con il calcio. Quando ho scelto la MIs l'ho fatto perché volevo vivere ancora una esperienza diversa e formativa, per me e pure per i miei. I soldi non c'entrano: il mio ingaggio è esattamente uguale a quello che percepivo al Genoa. In spogliatoio non c'è un vero e proprio leader. Diciamo che noi italiani con Bradley e Osorio siamo quelli con più esperienza, siamo i senatori di un gruppo formato da tantissimi giovani. Devo dire che sono ragazzi ricettivi, con grande voglia di imparare: sanno ascoltare chi ha più esperienza e questa è una qualità importante".