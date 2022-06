Criscito: “Genoa, spazio ai giovani. Magari torno da allenatore con modello Gasp”

L'addio dell'ex capitano con la voglia di tornare in futuro.

"L'idea è quella di tornare, sicuramente non da calciatore ma magari da allenatore". Un vero e proprio scoop per Domenico Mimmo Criscito che prima di partire da Milano Linate per Roma Fiumicino e successivamente per il Canada dove ad aspettarlo ci sarà il Toronto, ha rilasciato alcune importanti parole a Sky.

L'ormai ex capitano del Genoa ha parlato del suo addio ma anche della sua voglia di tornare in futuro, non da giocatore.

"Con il Toronto avevamo parlato già tra febbraio e marzo ma non se ne è fatto nulla perché decisi di restare al Genoa. Dopo questa stagione, parlando con la società, mi hanno fatto capire che non avrei fatto parte del progetto Genoa del futuro e così si è riaperta la pista Toronto. Avevo capito che puntavano tanto sui giovani e questo lo rispetto", ha detto Criscito. Sull'esperienza in MLS: "Sicuramente sarà una bella esperienza per me e la mia famiglia".

Ma dopo l'avventura negli States, ci sarà il ritorno in Luguria con Genova e il Genoa che resteranno sempre nel suo cuore: "L'unica cosa che posso fare è tifare per il Genoa e sperare che torni presto in Serie A". E in futuro: "Il desiderio è quello di tornare, sicuramente non da giocatore, ma magari da allenatore. Magari seguendo il modello Gasperini? Magari, fare la carriera che ha fatto lui sarebbe davvero una grande cosa".