"Prima della partita avevamo deciso che se fosse arrivato un rigore non l’avrei calciato io, giocando da infortunato con una lesione di secondo grado al polpaccio. Non ce la facevo, ma anche da stirato non potevo non calciarlo. Avevo una fasciatura strettissima, infatti anche la rincorsa è diversa da tutte le altre, e una fitta mentre facevo il passo l’ho sentita. Meglio di così non si poteva chiudere", il racconto dell'ex Grifone.