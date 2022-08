Criscito, incontro stellare: sui social arriva il selfie con Beckham…

Il difensore del Toronto FC ha colto l'occasione della sfida contro l'Inter Miami per una foto speciale...

Redazione ITASportPress

Avrebbe sicuramente sperato in un finale migliore per la sua squadra, eppure Domenico Mimmo Criscito può sicuramente essere felice dopo la sfida tra l'InterMiami e il suo Toronto FC. Il motivo? Un incontro davvero stellare avuto in occasione della sfida di MLS.

L'ex difensore e capitano del Genoa, infatti, ha avuto modo di trovare il presidente dell'Inter Miami nonché ex campionissimo del calcio internazionale David Beckham. Quale modo migliore se non una foto insieme per coronare e ricordare questo momento? Detto, fatto. Criscito ha pubblicato su Instagram una storia con lo scatto in questione che lo vede abbracciato all'ex Spice Boy.

"Legend", ha scritto il difensore del Toronto come didascalia della foto nella quale ha taggato proprio Beckham. Una foto speciale per una serata che, come detto, nonostante l'esito negativo della gara per la sua squadra (2-1 in favore dell'Inter Miami), ha sicuramente un retrogusto dolce, anzi, dolcissimo per lui...

Criscito Beckham (Instagram Criscito)