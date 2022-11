Criscito lascia il Toronto FC: l’ex capitano del Genoa rientra in Italia

Criscito nella giornata di domenica era in tribuna al Marassi per la partita dei rossoblù contro il Como. Il difensore dovrà scegliere se continuare a giocare o iniziare fin da subito i corsi di Coverciano per nuove avventure e percorsi fuori dal campo. In un secondo momento spiegherà la decisione di lasciare la squadra canadese. Il classe 1986 era arrivato a Toronto nel luglio scorso dopo l'ultima stagione con la maglia del Genoa. Per Criscito 15 presenze in Mls, una finale persa contro i Vancouver Whitecaps nella Canadian Championship e un gol meraviglioso contro il New England Revolution.