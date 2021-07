Criscito si confessa: “Un anno fa ho pensato al ritiro”

Il difensore e capitano del Grifone si racconta

Poche soddisfazioni e tanta ansia col suo Genoa, poi la pandemia e uno dei momenti più difficili della storia del calcio recente. Non è stato un bel periodo per il pallone ed in modo particolare per Domenico Mimmo Criscito, difensore e capitano del Grifone. A raccontarlo è stato il diretto interessato in una bella intervista a Il Secolo XIX.