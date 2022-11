Criscito si ritira oppure no? Può tornare al Genoa ad una condizione

"Grazie mille, Toronto FC, per questi sei bellissimi mesi. Io e la mia famiglia ci siamo divertiti in questa incredibile città e ci siamo sentiti parte di questa grande famiglia fin dal primo giorno". "È tempo per me di tornare a casa e valutare cosa farò per il mio futuro. Grazie e All For One". E ancora: "Entro fine anno prenderò una decisione". Erano state queste le parole di Domenico Mimmo Criscito nelle scorse ore tra comunicato ufficiale e post social in merito al suo addio al Toronto e alla MLS ma anche sul ritiro.