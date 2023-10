Crisi calcio italiano, chieste dimissioni del presidente della Figc Gravina

Il calcio italiano è nel caos. La vicenda scommesse che ha visto coinvolti alcuni calciatori italiani ha fatto il giro del mondo e adesso si registra anche l'intervento della politica con il presidente della Figc, Gabriele Gravina al centro delle critiche. Così sia Lega che Fratelli d’Italia hanno preso posizione contro Gravina. "Alla luce di quanto è accaduto e sta emergendo nel calcio italiano tra scommesse, doping, fallimenti sportivi, problemi infrastrutturali e televisivi, crisi economiche, che cosa deve accadere ancora per rivoluzionare la guida del movimento? – l’accusa di fuoco lanciata dalla Lega – È sempre più necessario, per rispetto di milioni di appassionati e in particolare dei più giovani, un radicale cambiamento a partire dalle dimissioni del presidente Gravina". Così un comunicato della Lega per Salvini Premier.