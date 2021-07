Cristante: “Zaniolo aiuterà Roma a vincere. Mancini e Pellegrini meritavano Euro 2020”

Il centrocampista ha affrontato diversi temi legati alla squadra giallorossa e alla Nazionale

Il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana Bryan Cristante ha commentato ai microfoni del Corriere dello Sport il ritorno di Nicolò Zaniolo dall'infortunio ma anche alcuni aspetti relativi al futuro dell'Italia in ottica Mondiale e alla prossima stagione dei giallorossi.

ROMA - "Zaniolo tornato? Sappiamo che è un giocatore fortissimo, ci darà sicuramente il suo aiuto per cercare di vincere, lo aspettavamo", ha esordito Cristante . "Dzeko? Credo che possa dare molto, Edin è un fuoriclasse, lo ha dimostrato negli anni con tutti i gol che ha fatto. Un giocatore come lui è sempre importante, può ancora decidere le partite".

NAZIONALE - Dalla Roma all'Italia con uno sguardo ai due calciatori romanisti che non hanno preso parte all'Europeo per infortuni e scelte tecniche: "Pellegrini e Mancini? Meritavano di esserci all'Europeo, speriamo che al Mondiale ci saranno per vincere. Sono giocatori forti, da Nazionale".