Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano, agli arresti domiciliari per violenza sessuale di gruppo

Vicenda delicata per Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano.

Redazione ITASportPress

Guai per Mattia Lucarelli, calciatore del Livorno, figlio del noto allenatore, Cristiano. Il giovane 23enne, è accusato, come riportato dal Corriere della Sera, di aver abusato di una studentessa americana conosciuta in un locale a Milano. Il giovane sarebbe agli arresti domiciliari così come un altro 22enne.

I fatti Mattia Lucarelli è accusato di aver abusato di una studentessa americana conosciuta in un locale a Milano. I fatti risalirebbero al marzo scorso. L’indagine della squadra Mobile è coordinata dal dipartimento fasce deboli della procura, guidato dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo. Alla violenza avrebbero partecipato altri tre amici che, per ora, sono indagati ma non colpiti dalla misura cautelare.

Dalla ricostruzione della Procura riportata dal Corriere "la giovane americana, al termine di una serata trascorsa in discoteca con amiche, aveva accettato un passaggio in auto dai cinque giovani che, invece di riaccompagnarla a casa, l’avrebbero condotta in un appartamento nella loro disponibilità. In quell’abitazione in centro città, la ragazza era stata costretta dal gruppo a subire atti sessuali commessi, in particolare, da Lucarelli e dall'altro ragazzo come lui destinatario del provvedimento di custodia cautelare, eseguito con la collaborazione della Mobile di Livorno".

Solo dopo qualche giorno dall'accaduto, la giovane era riuscita a contattare la polizia e a denunciare i suoi aggressori, venendo poi sentita dai pubblici ministeri di Milano.