Cristiano Lucarelli: “Superlega? Supertruffa è il nome giusto perché…”

Le parole del mister della Ternana contro la nuova competizione

Redazione ITASportPress

Durissimo commento da parte di Cristiano Lucarelli a proposito della nascita della Superlega. L’allenatore della Ternana dei record - che in questa stagione ha dominato il campionato di Lega Pro conquistando una meritatissima promozione in Serie B – ha pubblicato un post su Instagram nel quale spiega la sua posizione in merito alla creazione di una competizione per pochi eletti.

Le parole di Cristiano Lucarelli

"Supertruffa è il nome giusto per l'ultima trovata degli avidi del pallone!", ha esordito Lucarelli sul social network. "Ennesima coltellata agli amanti del calcio popolare fatto di sudore, passione, campi fangosi, sacrifici, sogni ecc. Un'idea cervellotica che ancora una volta non premia la meritocrazia sportiva sul campo".

Un pensiero che prosegue: "Ho un ricordo della mia infanzia che rimane incancellabile, ancora oggi a pensarci mi vengono i brividi. Era il 26/08/1986 e grazie al regolamento COPPA ITALIA di allora (non quella ridicola di oggi che manda in finale sempre le stesse squadre) a Livorno andò in scena LIVORNO NAPOLI 0-2, con la possibilità di ammirare dal vivo e non più dalla TV il più grande ed unico calciatore al mondo DIEGO ARMANDO MARADONA. Fu l’argomento estivo e di molto altro tempo dopo di tutti noi ragazzini (e non solo) che sognavamo di diventare calciatori. Quel giorno credo ci fossero più di 30.000 persone assiepate come sardine, uomini, donne, vecchi e bambini. Fu un evento straordinario. Poi il lento declino...".

"Negli ultimi anni tutte le partite della Coppa Italia si giocano in stadi desolatamente vuoti, anche prima del COVID-19, tranne la finale di Roma. Aver sempre abbassato la testa davanti ai grandi club (uno dei miei club per cui tifavo da bambino sembrerebbe farne parte) non ha aiutato né il calcio nostrano né quello europeo, perché gli squali più che mangiano e più che gli viene fame. A prescindere dall’esito o meno di questo schiaffo ai romantici del calcio, tifosi di ogni squadra, dovranno essere ripristinati i termini di un calcio che appassioni i tifosi e che li riporti a riempire gli stadi e non a riempire le tasche degli squali!!! Il calcio è stato, è, e sarà sempre dei tifosi!!", le sue parole su Instagram.