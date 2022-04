Cristiano Ronaldo a casa con Georgina e la piccola neonata: “Grati per la vita che abbiamo accolto”

Il portoghese riabbraccia in famiglia la compagna e la neonata

"Casa dolce casa - ha scritto il campione portoghese su Instagram - Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo". Questo il messaggio pubblicato da CR7 sul social network con tanto di foto in compagnia di tutti i loro figli. La loro unione è sicuramente il modo migliore per superare il terribile momento vissuto.