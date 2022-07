Cristiano Ronaldo al Benevento: arriva “l’invito” di Paleari…

Dove giocherà Cristiano Ronaldo nella prossima stagione? Una domanda alla quale, ad oggi, nessuno saprebbe rispondere con certezza. Il portoghese del Manchester United sarebbe intenzionato a lasciare la squadra inglese per un'esperienza diversa e che possa garantirgli di giocare la Champions League. Eppure non si escludono anche piste suggestive.

Una di queste potrebbe arrivare, si fa per dire, dall'Italia. Simpatica, infatti, la proposta che è arrivata direttamente da Twitter, da parte del portiere del Benevento Alberto Paleari. L'estremo difensore delle Streghe ha scritto in tono chiaramente ironico: "Se chiedi la cessione e non sai cosa fare, Ronaldo, noi abbiamo ancora la maglia numero 10 disponibile. Faccelo sapere prima possibile". Il tutto con le emoticon delle risate e taggando il suo Benevento.